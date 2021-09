3 Settembre 2021 09:24

Reggio Calabria: alla Sala Perri il convegno dal titolo “Missione (Im)possibile. Sicurezza, protezione e tutela del minore: aspetti psicologici e legali” organizzato da B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse) ed Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza

“Missione (Im)possibile. Sicurezza, protezione e tutela del minore: aspetti psicologici e legali”. Questo il titolo del Convegno organizzato da B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse) ed Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza, evento che si svolgerà mercoledì 8 settembre a Palazzo Alvaro. L’iniziativa, che dà concreta continuità al protocollo d’Intesa firmato nei mesi scorsi dalle due realtà organizzatrici, sarà occasione per analizzare i sentimenti e le dinamiche comportamentali, sviscerare quanto provino gli animi dei minori sottoposti a violenze fisiche, sessuali e psicologiche e i relativi aspetti legali e per illustrare l’azione internazionale, nazionale e locale di B.A.C.A.. B.A.C.A. è un’organizzazione internazionale di motociclisti che dà protezione, sostegno e conforto ai più piccoli e li aiuta a non vivere più nella paura facendo loro recuperare fiducia attraverso una presenza fisica portatrice di affetto, supporto emotivo, difesa e momenti ludici. Ed organizza eventi formativi e di sensibilizzazione e porta avanti collaborazioni con ambiti istituzionali e professionali secondo precisi protocolli.

Ad animare il seminario, che si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30 presso la sala “Perri” di Palazzo Alvaro, saranno Tiziana Tiziano (Ufficio del Garante), Emanuele Mattia (Garante), Giuseppe Falcomatà (Sindaco di Reggio Calabria), Graziella Larizza (Direttrice della “Casa di Emmanuel” di Scroforio), Giuseppina Maria Patrizia Surace (Giudice onorario del Tribunale dei Minori di Reggio), Antonino Bizzintino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati) e Santo Cambareri (Psicologo e Psicoterapeuta della Famiglia e Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Calabria). E per B.A.C.A., i militanti “Spagno”, che relazionerà sulla nascita dell’organizzazione internazionale, “Psycho”, sulla Mission della stessa, “Smily”, sull’attività della medesima in Europa e “Uan”, sugli aspetti legali. L’evento, patrocinato da Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana, Ufficio del Garante per l’Infanzia della Città Metropolitana, Ordine degli Psicologi della Calabria ed Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, sarà a partecipazione limitata per i giusti protocolli anticovid, e verrà diffuso in diretta su YouTube. Per info ed iscrizioni, nonchè per la registrazione ai fini del rilascio di un credito formativo presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio, rivolgersi all’indirizzo secretary@rc-ita.bacaworld.org.