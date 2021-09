23 Settembre 2021 21:02

Reggio Calabria: alla Camera di Commercio incontro con il vice ministro Morelli per discutere e dialogare sul futuro delle infrastrutture nell’area metropolitana

Venerdì 24 settembre, alle ore 17, il vice ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, incontrerà, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, le associazioni imprenditoriali e i rappresentanti degli Ordini Professionali e delle Organizzazioni Sindacali. Un momento di confronto organizzato per discutere e dialogare sul futuro delle infrastrutture nell’area metropolitana, in modo da imbastire un’interlocuzione strutturata con i vertici governativi ed affrontare le questioni più urgenti. Durante l’appuntamento con il vice ministro, infatti, priorità sarà data alla situazione del Tito Minniti, affinché ci si focalizzi in maniera analitica sulle criticità e sulle opportunità che uno scalo pienamente operativo può garantire all’intero territorio. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid.