Reggio Calabria: al via il 1° dibattito tra gruppi politici giovanili reggini

16 Settembre 2021 15:11

La gioventù politica di Reggio Calabria si compatta attorno al suo futuro. Non più attori non protagonisti, bensì artefici del proprio destino

Forza Italia Giovani, Articolo 1, Gioventù Nazionale, Giovani Democratici, Lega Giovani, UDC Giovani. La gioventù politica di Reggio Calabria si compatta attorno al suo futuro. Non più attori non protagonisti, bensì artefici del proprio destino. Le nuove leve delle varie forze politiche tutte insieme appassionatamente per un dibattito pubblico che vuole porre al centro gli interessi comuni, puntando soprattutto su quella diversità di vedute e di ideologie che spesso le separa. Riforma della Giustizia, Politica estera, Calabria del domani, questi i temi affrontati. Piccola variazione che riguarda la location: per maggiore scrupolosità rispetto alle normative anti-Covid, l’appuntamento di oggi, 16 settembre, ore 18.00, si terrà nella sala del CineTeatro Metropolitano (via Nino Bixio, 44 (RC) – nei pressi di Piazza Garibaldi) e in diretta streaming tramite i canali social dei rispettivi gruppi.