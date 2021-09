Reggio Calabria: al Parco Ecolandia l’evento “Assaggio di un futuro possibile” organizzato da Dominella Quagliata

7 Settembre 2021 09:08

Domenica 12 settembre, ore, 17.30, al Parco Ecolandia di Reggio Calabria, si terrà uno dei più grandi eventi territoriali dedicati al Benessere, alla Prevenzione e alla Promozione della Salute”

Domenica 12 settembre, ore, 17.30, al Parco Ecolandia di Reggio Calabria, si terrà uno dei più grandi eventi territoriali dedicati al Benessere, alla Prevenzione e alla Promozione della Salute. Il sistema Sanitario Nazionale (SSN), mediante cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, secondo l’art.1 della l.883/78 che lo istituisce, “è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione”1. Promuovere, mantenere e recuperare la salute psico-fisica, dunque, sono le tre dimensioni su cui si dovrebbe reggere il SSN. Ma nonostante l’illuminata intuizione del legislatore di istituire un sistema costituito da tre elementi-sottosistemi funzionali interagenti, in realtà oggi le funzioni, le strutture, i servizi e le attività garantite dal SSN sono prevalentemente orientate alla dimensione del recupero della salute (cura e riabilitazione); una esigua ma crescente attenzione interessa il mantenimento (prevenzione), che spesso viene erroneamente concettualmente sovrapposto alla dimensione della promozione della salute, che invece, secondo l’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, è un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla. Il tripode che dovrebbe reggere il SSN risulta quindi claudicante, con il rischio che il precario assetto, non valutato con approccio sistemico, possa compromettere, alla lunga, l’efficace e l’efficiente funzionamento dell’intero sistema sanitario.

L’evento “Assaggio di un futuro possibile”, con partecipazione gratuita, si pone l’obiettivo di far sperimentare ai partecipanti la dimensione del benessere psicofisico e ambientale, al fine di consapevolizzare quanto promuovere la salute possa significare ridurre il rischio di malattia, con vantaggi di natura sociale ed economica. I partecipanti potranno scegliere di esperire uno dei 26 laboratori disponibili: due dedicati ai bambini (arte del riciclo e mindfulness) e 24 dedicati a giovani e adulti (biodanza; comunicazione efficace; cons. fisiatrica cons. nutrizionale; consulenza osteopatica; consulenza senologica; fitoalimurgia; GimPx; ipnosi in gruppo; installazione fotografica animata; karate come autodifesa; massaggio benessere; mindfulness; pilates; pittura creativa; pratica osteopatica; riciclo creativo; riconoscimento emozionale; riflessologia facciale; scrittura creativa; sculture corporee; tecniche di camminata sportiva; valutazione osteopatico-posturale e yoga). Il pomeriggio di Benessere sarà concluso da uno spettacolo comico, a cura di Pasquale Caprì e Benvenuto Marra. L’evento è organizzato dalla dott.ssa Dominella Quagliata, psicologa psicoterapeuta, candidata al Consiglio della Regione Calabria, quale rappresentante della società civile, nella lista Movimento 5 Stelle, con Amalia Bruni Presidente, Circoscrizione sud. L’accesso al Parco in cui si realizzerà l’evento è consentito solo con green pass o con certificazione (farmacie; laboratori; croce rossa) di tampone negativo. Sarà garantita la presenza di una guida LIS.

È obbligatoria l’iscrizione, da effettuare all’indirizzo www.dominellaquagliata.it.