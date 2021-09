Reggio Calabria: al Parco Ecolandia l’evento “Assaggio di un futuro possibile” organizzato dalla psicologa Dominella Quagliata [FOTO e INTERVISTA]

12 Settembre 2021 21:15

Al Parco Ecolandia di Reggio Calabria si è svolto uno dei più grandi un evento dedicato al Benessere, alla Prevenzione e alla Promozione della Salute”

Si è svolto oggi, al Parco Ecolandia di Reggio Calabria, uno dei più grandi eventi territoriali dedicati al Benessere, alla Prevenzione e alla Promozione della Salute. L’iniziativa è stata organizzata dalla dott.ssa Dominella Quagliata, psicologa psicoterapeuta, candidata al Consiglio della Regione Calabria, quale rappresentante della società civile, nella lista del Movimento 5 Stelle. L’evento “Assaggio di un futuro possibile” si è posto l’obiettivo di far sperimentare ai partecipanti la dimensione del benessere psicofisico e ambientale, al fine di consapevolizzare quanto promuovere la salute possa significare ridurre il rischio di malattia, con vantaggi di natura sociale ed economica. I partecipanti hanno potuto scegliere di esperire uno dei 26 laboratori disponibili: due dedicati ai bambini (arte del riciclo e mindfulness) e 24 dedicati a giovani e adulti (biodanza; comunicazione efficace; cons. fisiatrica cons. nutrizionale; consulenza osteopatica; consulenza senologica; fitoalimurgia; GimPx; ipnosi in gruppo; installazione fotografica animata; karate come autodifesa; massaggio benessere; mindfulness; pilates; pittura creativa; pratica osteopatica; riciclo creativo; riconoscimento emozionale; riflessologia facciale; scrittura creativa; sculture corporee; tecniche di camminata sportiva; valutazione osteopatico-posturale e yoga). Il pomeriggio di Benessere è stato concluso da uno spettacolo comico, a cura di Pasquale Caprì e Benvenuto Marra.