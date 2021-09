Reggio Calabria: a Sbarre la 5ª edizione dell’evento “Sbarrelliamoci” [FOTO]

6 Settembre 2021 00:05

Reggio Calabria, a Sbarre la 5ª edizione dell’evento “Sbarrelliamoci”: “appuntamento al prossimo anno”

“È stato un anno e mezzo difficile per tutti a causa della pandemia: bambini, commercianti, anziani. Tutti noi abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare le regole e “restare distanti per essere più vicini domani” e quel domani è arrivato“, affermano gli organizzatori. Il 4 settembre è tornata a Sbarre Centrali a Reggio Calabria una festa che ha avuto luogo per quattro edizioni. Antonio Borrello, titolare del Caffè Anais e organizzatore della manifestazione ha fortemente voluto che quest’ anno si svolgesse la 5ª edizione dell’evento “Sbarrelliamoci”, dove “l’hanno fatta da padrona solo la voglia di stare insieme e di potersi divertire, ovviamente nel rispetto delle regole, il tutto corredato dalla possibilità di degustare i maccheroni del Pastificio Macheda, i panini con salsiccia e patate della Macelleria Fotia e i dolci tipici della nostra tradizione della pasticceria Piccole Golosità. Uno spazio speciale dedicato ai bambini che hanno potuto correre e ballare grazie all’ animazione delle 5 L di Claudia Libri“. Come dichiarato infatti da Antonio Borello: “Quale occasione migliore se non una festa di quartiere per ritrovare una certa normalità e poter sentire nostra questa città che troppo spesso viene denigrata. Carichi di questa voglia di stare insieme e fare meglio, vi diamo appuntamento alla prossima edizione, ancora più uniti e con lo stesso entusiasmo di sempre”.