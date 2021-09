Reggio Calabria, a Piazza Castello i candidati della lista Calabria resistente e solidale incontrano i cittadini

25 Settembre 2021 09:52

Reggio Calabria: incontro a Piazza Castello oggi, sabato 25 settembre 2021, alle 18:00

Piazza Castello sarà lo scenario in cui, alcuni dei candidati della lista Calabria resistente e solidale per De Magistris presidente, incontreranno i cittadini oggi, sabato 25 settembre 2021, alle 18:00. Interverranno oltre i candidati, Massimo Cogliandro, Lorenzo Fascì, Giuseppe Fusco, Ilenia Iaria, Silvia Martino, Cinzia Messina, Vanessa Riitano, anche Ruggero Marra ( Potere al Popolo), il pro.r Giancarlo Costabile ( docente Unical) e Michelangelo Tripodi (Movimento per la Rinascita del PCI e l’unità dei comunisti). Interverranno, alla manifestazione pubblica, intitolata Una svolta per la Calabria, anche Katia Crocè e Roberto Macheda che saranno protagonisti di alcuni interventi musicali, durante il corso del dibattito.