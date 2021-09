3 Settembre 2021 15:26

Reggio Calabria: a Piazza Camagna la presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle. Sarà presente Amalia Bruni

Si terrà domenica 5 settembre alle ore 19 a Piazza Camagna a Reggio Calabria la presentazione dei candidati, per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria a sostegno del candidato presidente Amalia Bruni. Saranno presentati i sette candidati della Circoscrizione Sud individuati dal coordinamento regionale, in relazione alle disponibilità ricevute, dopo un’attenta valutazione del curriculum e del casellario giudiziale. Uno spirito “nuovo” per queste elezioni regionali per le quali il Movimento 5 Stelle vuole recitare un ruolo da protagonista funzionale al rilancio ed al riscatto sociale della nostra meravigliosa terra. Saranno presenti la candidata alla presidenza della regione Calabria dott.ssa Amalia Bruni, i deputati Massimo Misiti e Elisabetta Barbuto membro della commissione Trasporti della camera la quale interverrà su : “Trasporti, mobilità e lavoro”.