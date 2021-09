Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio convegno sulla famiglia e le tutele dei minori

22 Settembre 2021 09:16

Il 25 settembre alle ore 11:00, presso il Comune di Reggio Calabria, il gruppo Scienze Forensi Italo Svizzero dell’Università di Siena coordinato a Reggio Calabria da Pasquale Romeo, psichiatra, ha posto in essere un convegno sulla famiglia e le tutele dei minori.

Interverranno:

Saluti: Giuseppe Falcomatà Sindaco Di Reggio Calabria

Domenico Siclari Prorettore Università Dante Alighieri Di Reggio Calabria

Cosimo Loré Direttore Di Scienze Forensi Dell’ Università Di Siena Pasquale Romeo Psichiatra, Università Dante Alighieri Di Reggio Calabria

Cinzia Mammoliti Criminologo A Milano

Gaetano Porcasi Artista Antimafia A Palermo

Cristina Ceci Avvocato Del Foro Di Torino

Salvatore Maria Mattia Giraldi Presidente Università Federiciana A Cosenza

Massimo Coppolino Biologo Forense A Palermo

Nicoletta Silvestri Comunicazione, Web, Ufficio Stampa A Pordenone Chiara Paravicini Sociologo A Reggio Calabria.

Il tema difficile della famiglia verrà affrontato da aspetti poliedrici partendo dal presupposto che la famiglia è un sistema complesso e che un cambiamento, non spesso valutato, come per effetto farfalla crea delle ripercussioni non solo sul sistema familiare ma anche su quello sociale.

I Minori sono l’aspetto debole del sistema che meritano particolari attenzioni di tutela legislative e governative e il delicato equilibrio tra genitori e minori spesso sfocia in paradossi e aspetti civili e penali. Il tema, seppur in poco tempo, verrà trattato diffusamente, l’intenzione è quella di unire le risorse sul territorio attraverso modelli culturali trasversali che riguardano le istituzioni ma anche le associazioni e possano rivedere aspetti in tema di genitorialità e educazione minorile.