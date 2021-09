Reggio Calabria: “A Nisciuta ra Maronna”, a Calanna inizia la Festa Patronale

19 Settembre 2021 14:07

Reggio Calabria: dopo 3 anni torna il tradizionale rito di festeggiamenti per l’Augusta Patrona Maria Ss.ma del Rosario a Calanna

Dopo tre anni a Calanna, torna alla chiesa madre del Ss.mo Salvatore, il tradizionale rito di inizio festeggiamenti per l’Augusta Patrona Maria Ss.ma del Rosario. Accompagnata dal rullo di tamburi e dall’acclamazione della popolazione, il sacro simulacro rappresentato dalla bellezza della statua lignea si posiziona al centro della scena per un lungo momento di Fede e devozione che unisce il popolo. Padre John Leula , arciprete della parrocchia, con i momenti di preghiera ha dato inizio ai festeggiamenti religiosi che tornano in una chiesa restaurata e resa elegante dagli addobbi in tessuto di Federico Catalano. Domenica 3 ottobre si concluderanno con le messe solenni i festeggiamenti che da due secoli segnano la vita civile e religiosa del borgo aspromontano.