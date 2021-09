Reggio Calabria, a Bernagallo l’ultimo commovente saluto a Silvestro Romeo: il corteo dei bikers in onore del Carabiniere morto nell’incidente di Riace [VIDEO]

1 Settembre 2021 12:55

I bikers hanno effettuato un corteo passando da Bernagallo (frazione di Gioiosa Ionica) per dare il loro omaggio al brigadiere dei Carabinieri che ha perso la vita insieme alla moglie Giusy Bruzzese in un incidente stradale sulla Ss 106

Un gesto emozionante per porgere l’ultimo saluto ad un grande amico. I bikers hanno effettuato un corteo passando da Bernagallo (frazione di Gioiosa Ionica) per dare il loro omaggio a Silvestro Romeo, il brigadiere dei Carabinieri che ha perso la vita insieme alla moglie Giusy Bruzzese, domenica in un terribile incidente stradale sulla SS 106 a Riace. Tutti diretti verso l’ultimo saluto, dietro l’auto che trasportava la bara dell’agente, è così che la cooperativa ha partecipato in maniera molto commossa al dolore dei parenti. Di seguito il video di Mario Alberti.