Reggina, i primi mesi di Regini in riva allo Stretto: “il Granillo? Spero si riempia, da avversario era fastidiosissimo”

2 Settembre 2021 13:27

Le parole del nuovo difensore della Reggina, Vasco Regini, ai microfoni ufficiali del club

“Abbiamo 4 punti, abbiamo giocato entrambe le gare in casa ma abbiamo affrontato alla prima una delle favorite e alla seconda squadra rodata che veniva da 30 vittorie in C. La B è difficile, può riservare sorprese, ma noi siamo attrezzati e abbiamo margini di miglioramento”. Lo ha detto Vasco Regini, neo difensore della Reggina, ai microfoni ufficiali del club.

Il giocatore, dopo anni alla Sampdoria e diversi problemi fisici di recente, in riva allo Stretto vuole rilanciarsi, forte della sua esperienza: “il mister è bravo – ha detto – ha esperienza e ha già vinto in questa categoria. Possiamo fare qualcosa di importante”. Negli ultimi giorni di mercato sono arrivati diversi giovani, per bilanciare quel giusto mix con gli esperti come lui: “oggi abbiamo fatto i primi allenamenti coi nuovi – ha aggiunto Regini – è presto per dare un giudizio sui giovani ma possono solo farci bene”.

Vasco Regini è uno dei nuovi arrivi estivi e ha svolto praticamente tutta la preparazione precampionato. Cosa lo ha colpito di Reggio? “Il centro sportivo Sant’Agata è molto bello, è completo, c’è tutto quello che serve a un calciatore quando arriva qua e non tutte le società lo hanno. E questo è già tanto – dice – Poi ho vissuto un po’ Reggio, visitando qualcosa. Ho trovato un ambiente accogliente. Il pubblico del Granillo? Spero si possa riempire al più presto, lo avevo saggiato da avversario quando sono venuto qui con l’Empoli. Da avversario ricordo che fosse un campo fastidioso. Il virus ci ha tolto un anno e mezzo di tifo e di calcio, l’augurio è di avere gli stadi pieni al più presto”.

Come detto, negli ultimi anni, a causa di problemi fisici, Vasco Regini ha giocato poco. Ha svolto però bene tutta la preparazione, segnando anche una doppietta in un’amichevole estiva: “fisicamente sto bene – rassicura – ho fatto tutti gli allenamenti dall’inizio. Arrivo da due anni e mezzo in cui ho giocato poco, forse mi manca un po’ il ritmo partita, però sto crescendo. E’ stato un ritiro faticoso e impegnativo e ho dovuto smaltire un po’ di carichi. Sono vicino al 100% e voglio dare il mio contributo presto”.