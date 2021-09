Reggina, ora è ufficiale: separazione con Mangiarano. Ma è un addio “soft”: “club e Dg si sono salutati da buoni amici”

3 Settembre 2021 15:16

L’addio tra la Reggina e il Direttore Generale Mangiarano è ufficiale, ma le parti si lasciano bene

“Reggina 1914 comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto col Direttore Generale Giuseppe Mangiarano“. Eccola l’ufficialità alla notizia annunciata ieri e per cui si attendeva soltanto la nota della società. Dal comunicato del club, però, emerge un dettaglio: a differenza del burrascoso addio con Tempestilli, in questo caso le parti si sono lasciate bene, un po’ come accaduto con Iiriti e Gianni. Di certo, qualche domanda da porsi resta in merito al perché si siano succeduti quattro Dg in due anni e mezzo circa. Chi per un motivo, chi per l’altro, chi è andato via e chi è invece stato mandato via, poco cambia. Resta, in questo campo, la mancanza di continuità che non fa di certo bene alla società soprattutto sotto l’aspetto manageriale, dirigenziale e amministrativo. Non che questa situazione debba essere vista per forza come un allarme o un problema, così come non mina necessariamente sul raggiungimento del risultato sportivo. Sicuramente, però, non è segno di stabilità interna, dal momento che il Direttore Generale è la figura subito dietro il Presidente, il punto più alto della piramide.

“Le parti hanno di fatto completato il percorso tracciato lo scorso febbraio – si legge nella nota – che ha visto il DG entrare fin da subito in un ruolo centrale, sotto il profilo della messa in sicurezza dei conti e della razionalizzazione delle risorse. Dopo aver raggiunto brillantemente gli obiettivi prefissati, il club ed il dottor Mangiarano hanno deciso di salutarsi da buoni amici, all’insegna della reciproca soddisfazione. Da parte della Reggina, dunque, un caloroso ringraziamento al DG per l’operato svolto, con professionalità e lungimiranza, in un periodo decisamente controverso e delicato per l’intero sistema calcio e non solo”.

E sono arrivate anche le dichiarazioni di Mangiarano: “il compito che avevo a Reggio è finito, ma ci tengo a ringraziare il Presidente Gallo per avermi dato la possibilità di lavorare in una piazza così importante e prestigiosa. Nel corso di questi mesi ho sempre avvertito la piena fiducia del Presidente, una fiducia che spero di aver ricambiato. Lascio una società più sicura e solida, alla quale auguro le migliori fortune”.

Da capire adesso quale sarà la strategia futura della società: l’ennesima figura esterna al luogo e fuori città, che avrà bisogno dei consueti mesi di adattamento e conoscenza del territorio; figura interna alla società e del territorio; meno fretta e un po’ più di attesa per evitare di dover poi correre nuovamente ai ripari.