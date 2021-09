Reggina, Gallo: “in campo con il lutto nel cuore, questi sono uomini veri”

22 Settembre 2021 22:07

Il pensiero del presidente della Reggina Luca Gallo il giorno dopo il pari ottenuto dagli amaranto in quel di Pordenone

Altra partita, altro tweet. Il presidente della Reggina Luca Gallo ha postato la consueta pillola social, il giorno dopo il pari in casa del Pordenone: “adesso le partite senza sconfitta sono cinque. Ieri non è stato facile, ma pur scendendo in campo con il lutto nel cuore, questo gruppo ha confermato di essere composto da uomini veri“, ha scritto il numero uno amaranto, ringraziando i propri calciatori che hanno ottenuto l’insperato pareggio nonostante il dolore per la scomparsa di Massimo Bandiera.