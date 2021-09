Reggina, Taibi esalta Faty: “si è decurtato lo stipendio. Rinnovo? Ne stiamo parlando…”

3 Settembre 2021 11:01

Il ds della Reggina Massimo Taibi parla di rinnovo, della trattativa per Cortinovis e del grande gesto di Ricardo Faty

Mercato chiuso, campionato in sosta, ennesimo scossone societario. In casa Reggina non ci si annoia mai. Si attende l’ufficialità della separazione con il direttore generale Mangiarano maturata ieri. Ma si può fare anche la conta a trattative concluse, con gran parte degli esuberi over ceduti e con un rinnovo pronto, quello di Massimo Taibi. E’ lo stesso ds a confessarlo ai microfoni di Gazzetta del Sud: “Ne stiamo parlando – dice – Con il presidente Gallo lavoriamo insieme da tre anni, abbiamo un ottimo rapporto e amiamo parlarci in maniera diretta. Se abbiamo qualcosa da dirci lo facciamo senza problemi, discutendone nel solo interesse della Reggina. Il giudizio sul mio operato? Lo lascio agli altri e spero che i risultati mi sorreggano”.

Esuberi tutti ceduti, dicevamo. Tranne uno: Ricardo Faty. Ha molto mercato all’estero e in alcuni paesi le trattative sono aperte per un altro mese. Ma Taibi esalta il comportamento del centrocampista, che sta comunque facendo di tutto per venire incontro al club: “è un ragazzo straordinario, si è decurtato lo stipendio per venirci incontro dopo la sfortunata stagione trascorsa –ha proseguito il ds – È un centrocampista importante che ha richieste dall’estero, però io vorrei provare a farlo allenare con la squadra e recuperarlo fisicamente per gennaio, poi faremo le valutazioni del caso. Molti dovrebbero esempio da lui”.

Da un over non ceduto a un importante colpo last minute, con richieste in Serie A: Alessandro Cortinovis, che ieri ha anche lasciato il segno con l’Italia Under 20. Taibi spiega com’è andata la trattativa: “è un calciatore che ho chiesto all’amico Sartori già nei mesi scorsi, anche se c’era l’interesse di alcuni club di Serie A. Quando le trattative non si sono concretizzate, Sartori mi ha chiamato subito: lo voglio ringraziare pubblicamente, perché oltre ad essere uno dei migliori dirigenti d’Italia si è sempre comportato in maniera egregia e trasparente con la Reggina. Cortinovis è uno dei talenti della nostra nazione, ha qualità importanti, avrà la possibilità di lavorare con Aglietti e mettere in mostra le sue capacità. Non dobbiamo avere fretta, è un calciatore forte ma avrà bisogno di tempo per ambientarsi con il gruppo e la categoria”.