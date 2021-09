Reggina, svelata anche la seconda maglia: tutti i dettagli [FOTO]

10 Settembre 2021 22:51

La Reggina, tramite i propri canali social, ha svelato anche la seconda maglia, quella da trasferta con cui esordirà domani a Crotone

Ecco anche la seconda maglia. La Reggina, tramite i propri canali social, ha ufficializzato anche la divisa da trasferta di questa stagione, dopo aver sfoggiato la prima nelle due gare interne. Consueto bianco, con pantaloncino amaranto. Lo stile, ovviamente, rimane lo stesso, con la Dea Athena in bella vista e il font che richiama alla Magna Grecia. La novità è il nuovo sponsor, il cui accordo è stato firmato ieri, al centro in alto e in amaranto. Possibile che la seconda maglia esordisca domani, in quel di Crotone. Non resta che attendere. Di seguito le foto.