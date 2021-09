Reggina-Spal, le ultime sulla prevendita: il dato aggiornato sui tagliandi staccati

17 Settembre 2021 20:49

L’ultimo dato aggiornato in merito alla prevendita di Reggina-Spal: ecco quanti sono i tagliandi staccati al momento

Quasi 6 mila alla prima e 5 mila alla seconda, che fanno del Granillo lo stadio con più presenze in Serie B in questo avvio di campionato. Ma, si sa, non c’è due senza tre, e i tifosi della Reggina non vogliono deludere le attese. I prezzi dei biglietti sono stati ridotti, gli ultras hanno annunciato il ritorno in Curva Sud e la squadra amaranto ha raccolto 5 punti in tre gare.

Quanti sostenitori saranno dunque presenti al Granillo domani alle 14 per la sfida contro la Spal? Al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si sfiora quota 4 mila. Circa 3.900, infatti, i tagliandi staccati alla chiusura della prevendita odierna (al Largo Botteghelle era aperta fino alle 20, allo store di Piazza Duomo solo la mattina), ma non bisogna dimenticare quella online su VivaTicket che potrebbe permettere il raggiungimento dei 4 mila entro stasera. Rimane, poi, la mattinata di domani e, oltre a VivaTicket, sarà possibile acquistare il tagliando alla biglietteria di Largo Botteghelle fino alle ore 13. Si attende un’impennata ulteriore, considerando chi viene dalla Provincia e comprerà il biglietto direttamente domani. Non è un miraggio la vetta dei 5 mila – che si può anche superare – già raggiunta contro la Ternana.