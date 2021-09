18 Settembre 2021 15:04

Spettatori totali e incasso ufficiale fatti registrare dalla società al Granillo per Reggina-Spal

Non è arrivata quota 5 mila, già toccata contro la Ternana, ma ci si è arrivati vicini. Sono 4.773, di cui 26 ospiti, i tifosi presenti per il match del Granillo tra Reggina e Spal. Di 62.928,80 € è invece l’incasso, anch’esso più basso rispetto alle prime due per via della riduzione dei prezzi decisa dalla società per venire incontro ai supporters amaranto, che oggi hanno anche ritrovato i propri ultras in Curva Sud.