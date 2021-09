Reggina-Spal, la società viene incontro ai tifosi senza Green Pass: sconto sui tamponi in farmacia, i dettagli

15 Settembre 2021 18:23

Reggina-Spal, sconto sui tamponi per chi non ha il Green Pass: l’elenco delle farmacie aderenti e gli orari

In occasione di Reggina-SPAL, il club amaranto offre un ulteriore vantaggio economico a chi non è ancora in possesso di Green Pass. Esibendo il tagliando valevole per la gara di sabato, sarà possibile effettuare il tampone propedeutico al certificato verde al costo di 10€, anzichè 15€ (sarà la Reggina a coprire la differenza). Di seguito le farmacie che sono disponibili per l’iniziativa e gli orari di apertura:

Farmacia Pellicanò Sant’Agata, Via Ravagnese Salita Aeroporto, 9, 89131 Reggio Calabria (RC) – mercoledì dalle 16:00 alle 20:00, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 8:00 alle 13:00;

Farmacia Pellicanò, Via Nazionale, 695, 89134 Reggio Calabria (RC) – mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 20:00, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00, sabato chiuso;

Farmacia Pellicanò, Via Nazionale, 66 – 89134 Reggio Di Calabria (RC) – mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 20:00, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00, sabato chiuso.

Già nelle scorse settimane la società aveva pensato ad iniziative di questo tipo, l’aveva affermato il General Manager De Lillo ai nostri microfoni. Probabilmente contro la Ternana non c’era stata la possibilità di poter agire per tempo, ma questa volta la Reggina è riuscita a concretizzare l’idea e a venire incontro ai tifosi.