Reggina, arriva il tweet di Gallo: “felice per questa partenza, orgoglioso di questi ragazzi”

19 Settembre 2021 17:22

Il tweet del presidente della Reggina il giorno dopo la bella e convincente vittoria contro la Spal: “abbiamo promesso una squadra in grado di farsi rispettare da chiunque”

Ogni tanto si fa sentire sui social. Il presidente della Reggina Luca Gallo ha affidato il suo pensiero su Twitter il giorno dopo la bella e convincente vittoria al Granillo contro la Spal: “felice per questa grande partenza, orgoglioso di questi ragazzi. Abbiamo promesso una squadra in grado di farsi rispettare da chiunque, e sono convinto che manterremo anche questa promessa”, ha scritto in accompagnamento ad una foto insieme al General Manager De Lillo sul prato del Granillo. E tutto l’entusiasmo dei due si è potuto tastare al termine del match, quando dalla tribuna hanno saltato e cantato con la squadra e con la Curva.