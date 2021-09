Reggina-Spal, gli amaranto tornano al Granillo: dove seguire la diretta del match

17 Settembre 2021 11:03

Reggina-Spal, 4ª giornata del campionato di Serie B 2021/2022: ecco su quali piattaforme e canali seguire la diretta del match

La Reggina torna al Granillo dopo la trasferta di Crotone, domani Sabato 18 settembre in riva allo Stretto arriva la Spal di mister Josep Clotet. Due squadre di buon livello, che sicuramente andranno alla ricerca di una vittoria per muovere la classifica e guadagnare entusiasmo. Gli amaranto hanno collezionato fin qui 5 punti, frutto di un successo e due pareggi. Il ritorno di Rivas e Menez darà fiducia agli uomini di mister Alfredo Aglietti, due pedine fondamentali in ottica offensiva. Gli emiliani, invece, si presentano alla sfida con solo 4 punti all’attivo. La squadra di Josep Clotet ha perso immeritatamente la prima a Pisa poi, però, grazie al 5-0 rifilato al Pordenone è tornata in carreggiata. Il pareggio nell’ultimo turno contro il Monza ha lasciato molti rimpianti viste le grandi occasioni sprecate dai biancoblu, che in terra calabra vorranno riscattarsi.

Reggina-Spal: dove seguire la diretta in Tv o Streaming

Reggina-Spal verrà trasmessa in diretta da DAZN. Per godersi lo spettacolo basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, canale 202 della piattaforma satellitare.

Reggina-Spal si potrà vedere anche in formato streaming. Tutto questo sarà possibile in diversi modi: il primo è accedendo all’app di DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Una terza possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.