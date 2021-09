Reggina-Spal, Clotet ha visto un’altra partita: “è stata una gara equilibrata, loro hanno sfruttato i nostri errori”

18 Settembre 2021 20:35

Le parole del tecnico della Spal Pep Clotet al termine del match del Granillo perso in casa della Reggina

La Reggina oggi ha battuto 2-1 la Spal ma nessuno avrebbe potuto dire nulla anche in caso di 3-0. Palleggio, ritmi più alti, tante occasioni, gli amaranto sono stati superiori e hanno meritato il successo. Ma, forse, il tecnico avversario Pep Clotet ha visto un’altra partita: “è stata una gara equilibrata“, ha detto al termine del match ai microfoni ufficiali biancazzurri. “Il loro vantaggio ci ha messo in difficoltà ma siamo riusciti a riprenderla. Abbiamo iniziato bene la ripresa, continuando a muovere la palla, ma sappiamo che la Reggina è squadra esperta che ha sfruttato il nostro errore sul secondo gol. La Spal ha fatto di più, con due chiare occasioni negli ultimi 20 minuti, ma la palla non è entrata. Entrambe stavamo in un buon momento”.