Spal, Clotet: “Reggina molto tattica ed esperta, sono bravi in difesa e nelle palle inattive”. Due gli assenti

17 Settembre 2021 16:36

Il tecnico della Spal Pep Clotet ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di domani in casa della Reggina

La Spal si prepara alla trasferta di Reggio Calabria. Due gli indisponibili per domani: Zuculini, in recupero dopo il sovraccarico al polpaccio sinistro e Dickmann, vittima di una distorsione alla caviglia sinistra. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, ha parlato della sfida il tecnico biancazzurro Pep Clotet. “La trasferta di Reggio Calabria è difficile – ha detto – la Reggina è forte in casa ma noi siamo molto concentrati. Andiamo a fare il nostro calcio, a prescindere dalle partite interne o fuori. Non si cambia atteggiamento in base al campo in cui si fa. La Reggina ha un allenatore con tanta esperienza, ha fatto un gran lavoro nella sua carriera. E’ forte nelle palle inattive, difensivamente, attacca con pochi elementi e sta sempre coperta per evitare transizioni. E’ molto tattica. Loro esperti rispetto a noi più giovani? A me, in Inghilterra, Spagna o Scandinavia, è sempre piaciuto lavorare con gente giovane. Però la Reggina, con la sua esperienza, è in grado di leggere i vari momenti della gara”.