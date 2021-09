Reggina, primo “marchio” sulle maglie da gioco: accordo con Soseteg, ma non sarà main sponsor

9 Settembre 2021 15:57

Primo sponsor ufficiale della stagione per la Reggina, ma non sarà il principale: raggiunto accordo con l’azienda Soseteg srl

Eccolo il primo “marchio” della stagione, ma non è main sponsor. La Reggina, tramite i propri canali social, ha annunciato l’accordo con Soseteg srl, azienda reggina impegnata nella realizzazione di progetti in campo edile, immobiliare, energetico e di sicurezza che già da sabato a Crotone dovrebbe esordire sulle maglie da gioco amaranto.

Al netto di una divisa quasi spoglia nelle prime uscite, dunque, c’è il primo sponsor ufficiale della stagione, ma non sarà il principale. Per quello c’è ancora da attendere. Solo poche settimane fa, infatti, il General Manager del club dello Stretto Fabio De Lillo spiegava ai nostri microfoni che “la nostra divisa ha un valore e le squadre importanti devono affidarsi a sponsor importanti. Sono sicuro che c’è grande interesse intorno a questo argomento e ci sono state delle offerte. Deve essere sicuramente uno sponsor di livello e di nostro gradimento, non vogliamo sponsorizzare il primo che capita, abbiamo bisogno di tutti ma il presidente Gallo può andare avanti anche da solo come sempre ha fatto. Lo sponsor deve seguire un percorso insieme a noi e la maglia non va svenduta”.