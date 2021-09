Reggina, notte da incubo per Rivas: entra nella ripresa ma l’Honduras ne prende 4 in casa

9 Settembre 2021 16:30

Notte da incubo per Rigoberto Rivas, che con il suo Honduras ha perso per 1-4 contro gli Usa nella notte

Di nuovo in campo nella notte Rigoberto Rivas. L’esterno della Reggina è sceso in campo con la nazionale honduregna, ma è stata una partita da incubo, anzi una ripresa da incubo. Il giocatore amaranto – rimasto in panchina nella prima frazione, chiusasi sull’1-0 – è entrato in campo nel secondo tempo ma ha partecipato all’imbarcata subita: 4 reti segnate dagli Usa che hanno ribaltato il punteggio per l’1-4 finale.

Rivas rientrerà adesso a Reggio Calabria, ma è difficile un suo impiego a Crotone, sicuramente dall’inizio. Le tre partite giocate, il lungo viaggio e il fuso orario influiranno sicuramente sullo stato psico-fisico dell’honduregno, apparso il migliore degli amaranto nelle prime due uscite di campionato. Maggiori dettagli, comunque, li svelerà il tecnico Aglietti nella conferenza stampa di domani, programmata per le ore 12.