Reggina, arriva puntuale la convocazione di Rivas con l’Honduras: a Vicenza rischia di non esserci

28 Settembre 2021 18:31

Reggina: Rigoberto Rivas convocato dal ct della sua nazionale, quella honduregna, per le partite di qualificazioni mondiali che si giocheranno nella settimana della sosta dei campionati

Arriva puntuale, come prevedibile, la convocazione di Rigoberto Rivas con la nazionale dell’Honduras. L’esterno della Reggina, punto fermo non solo di Aglietti ma anche della selezione del suo paese, è già stato protagonista alle Olimpiadi estive di Tokyo e all’ultimo trittico di gare di qualificazione. Il calciatore è stato convocato anche per i prossimi impegni relativi alle qualificazioni mondiali. L’Honduras affronterà, nell’ordine, Costa Rica (8 ottobre, in casa), Messico (11 ottobre, fuori casa) e Giamaica (14 ottobre, in casa). Il 23enne starà lontano da Reggio Calabria dal 3 al 15 ottobre, partendo quindi il giorno dopo Pisa-Reggina e rientrando un giorno prima di Vicenza-Reggina. Difficile, a questo punto, che possa essere disponibile per la trasferta veneta.