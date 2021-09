Reggina, Nicolas Viola torna a casa: “allenamenti al Sant’Agata in attesa di una nuova avventura” [FOTO]

2 Settembre 2021 19:54

Un tuffo indietro nel tempo per il regista classe ’89, che sta svolgendo allenamenti individuali in attesa di trovare l’intesa con un nuovo club

Esattamente lì, dove tutto ebbe inizio. Nel pomeriggio di oggi ospite speciale al Sant’Agata: i cancelli del centro sportivo amaranto si sono aperti in occasione della visita di Nicolas Viola. Il centrocampista ha fatto capolino nel quartier generale della Reggina, è proprio su quei campetti che ebbe inizio la sua carriera: l’ex Palermo e Benevento ha scattato una foto con la selezione giovanile e fatto un emozionante tuffo indietro nel tempo. “Dove c’è Reggina, c’è casa. Nicolas Viola, cresciuto all’ombra del Sant’Agata, sta svolgendo allenamenti individuali al Centro Sportivo, in attesa di spiccare il volo verso una nuova tappa della sua carriera”, si legge in un post pubblicato sui social dalla società calabrese. Il calciatore, infatti, è attualmente svincolato, sta valutando l’offerta giusta per firmare con un nuovo club e dare inizio ad un’altra avventura. Sul regista mamertino classe ’89 si è fatta avanti nelle scorse settimane la Salernitana, ma non è da escludere un’esperienza all’estero.