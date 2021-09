Addio Massimo Bandiera, il presidente Gallo: “conoscerti ed averti nella Reggina è stato un privilegio”

20 Settembre 2021 10:39

Il tweet del presidente della Reggina Luca Gallo sull’addio di Massimo Bandiera, che ieri ha scosso tutto il mondo amaranto e non solo

La notizia di ieri ha scosso improvvisamente il mondo Reggina e non solo. Se n’è andato Massimo Bandiera, ex addetto stampa amaranto e Team Manager prima e segretario sportivo poi dall’avvento di Luca Gallo. E proprio il presidente del club dello Stretto si è affidato a Twitter per esprimere il proprio pensiero sull’addio del dirigente: “un dolore profondo, un destino crudele ed ingiusto. Buon viaggio MASSIMO, conoscerti ed averti nella Reggina è stato un privilegio. Buon viaggio MASSIMO, porta in cielo quei colori che tanto hai amato”, ha scritto.