Reggina, Hetemaj: “vi racconto la gioia della prima esultanza sotto la Sud”

18 Settembre 2021 16:46

L’esperto calciatore della Reggina ha raccontato l’emozione del primo gol in maglia amaranto realizzato contro la Spal nel pomeriggio di oggi

“Ero molto contento per la prima gioia sotto la Curva, non segnavo da tanti anno. Mi sono ritrovato lì la palla, è stato facile calciare in rete”. Ad affermarlo il centrocampista Perparim Hetemaj al termine del match Reggina-Spal, vinto dalla squadra amaranto per 2-1. L’ex centrocampista del Chievo è stato tra i migliori dell’incontro, non solo per il gol del momentaneo vantaggio, ma anche per il grande lavoro in fase di recupero palla. Durante la conferenza stampa, ha spiegato di star lavorando per arrivare al massimo della condizione: “fisicamente non sono ancora al meglio, ho saltato la prima parte del ritiro. Lavoro molto durante la settimana per migliorare il più possibile. Stiamo facendo bene tutti, l’importante è dare continuità nei risultati perché il campionato è ancora lungo”.