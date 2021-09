Reggina-Frosinone LIVE, le formazioni ufficiali: Aglietti conferma Regini e Bellomo dal 1′

25 Settembre 2021 16:03

Reggina-Frosinone, gran match oggi allo stadio Granillo: formazioni ufficiali, cronaca in diretta, aggiornamenti in tempo reale, sintesi e tabellino del match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie B 2021/22

Sabato di sole e leggero vento in riva allo Stretto, il clima ideale per disputare un grande match di calcio. Lo stadio Granillo apre i cancelli per il match Reggina e Frosinone, alle 16.15, per quello che può considerarsi un vero e proprio scontro playoff: i due tecnici Aglietti e Grosso si ritrovano dall’alto dei loro 9 punti in classifica e dei loro obiettivi molto ambiziosi. Gli ospiti devono fare i conti con una lista degli indisponibili alla quale si è aggiunto anche Canotto, ex conoscenza del mister amaranto durante l’esperienza al Chievo. Per i padroni di casa invece, privi dell’infortunato Menez, c’è Rivas insieme a Galabinov. Si prospetta una gara molto equilibrata e che potrebbe regalare spettacolo. Non resta che seguirla in diretta su StrettoWeb con la cronaca testuale live e aggiornamenti in tempo reale.

Reggina-Frosinone: la cronaca in diretta

Le squadre stanno terminando le operazioni di riscaldamento. Intanto il presidente Gallo consegna un mazzo di fiori alla compagna di Massimo Bandiera, Cecilia.

Reggina-Frosinone: le formazioni ufficiali

E’ quasi tutto pronto per il fischio d’inizio di Reggina-Frosinone. Aglietti conferma ancora Regini in difesa, solo panchina per Stavropoulos. A centrocampo rientra Hetemaj da titolare, sempre dal 1′ Rivas e Ricci. In attacco Galabinov sarà sostenuto da Bellomo. Di seguito lo schieramento delle due squadre:

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci, Bellomo, Rivas; Galabinov. A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Liotti, Bianchi, Gavioli, Laribi, Cortinovis, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Boloca; Garritano, Ciano, Zerbin. A disposizione: De Lucia, Minelli, Klitten, Gori, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Satariano, Lulic, Kremenovic, Manzari, Casasola. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno. Assistenti: Marco Trinchieri di Milano e Nicolò Cipriano di Empoli. IV ufficiale: Emanuele Frascaro di Firenze. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Luigi Rossi di Rovigo.