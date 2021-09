Reggina, il prossimo avversario: il Frosinone rischia tre assenze pesanti per sabato

22 Settembre 2021 22:27

Il Frosinone rischia di presentarsi a Reggio Calabria senza tre importanti pedine: le ultime in casa ciociara

Dopo il pari in casa del Pordenone, per la Reggina è il momento di guardare avanti. Sabato si torna al Granillo, dove gli amaranto ospitano il temibile Frosinone di Grosso, che solo pochi mesi fa infliggeva alla squadra di Baroni quattro reti all’ultima di campionato. I ciociari, provenienti dal pari interno contro il Brescia, stanno preparando la gara. Oggi, si legge sul sito ufficiale, “allenamento pomeridiano alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Riscaldamento, lavoro aerobico, esercitazioni tecniche e partita finale, questo il programma odierno. Differenziato per Maiello, Charpentier (problema al flessore destro, da valutare in settimana) e Canotto (affaticamento). Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino”.