Reggina-Frosinone, la probabile formazione amaranto: solito dubbio per Aglietti

24 Settembre 2021 20:49

Reggina-Frosinone, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte di mister Aglietti per il match di domani al Granillo

Il solito dubbio, più o meno. La perdurante assenza di Jeremy Menez continua a “nascondere” incertezza sull’uomo al fianco (o dietro) l’attaccante. E anche per domani sarà così. Assenti sempre il francese e Adjapong, ma per il resto sono tutti presenti e Aglietti può comunque dirsi contento di un organico profondo e ricco di alternative. Ma l’imbarazzo della scelta, che ogni allenatore benedice, costringe a valutare bene ogni scelta. Anche perché, come fatto notare oggi in conferenza stampa, non esiste turnover, quindi non esistono potenziali titolari e riserve. Intanto, però, domani è la terza gara in sette giorni. Che formazione schiererà il tecnico? Vediamo la situazione reparto per reparto.

PORTIERE E DIFESA – Il turno infrasettimanale, e qualche cambiamento dall’inizio, per forza di cose alimentano dubbi su altri ballottaggi, oltre a quelli già presenti. Come ad esempio la staffetta Stavropoulos-Regini. Ha giocato il secondo, a Lignano, ma il primo è leggermente favorito per riprendersi il posto al fianco di Cionek dopo la prestazione negativa contro la Spal. Davanti a Micai, ovviamente, che ai suoi lati dovrebbe avere ancora Lakicevic e Di Chiara.

CENTROCAMPO ED ESTERNI – Anche in questo caso si dovrebbe registrare il ritorno dal primo minuto di Hetemaj, il cui ingresso a Lignano è stato prezioso, al fianco di un Crisetig inamovibile. Sugli esterni c’è sempre un po’ di incertezza, vista la batteria di cui dispone il tecnico. Rivas e Ricci, tuttavia, dovrebbero essere nuovamente confermati rispettivamente a sinistra e destra. Entrambi titolari ed entrambi sostituiti a Lignano, sono insidiati dai vari Liotti, Laribi, Bellomo o Cortinovis, a meno che questi due non stazionino al centro. Almeno per l’honduregno, in ogni caso, è quasi impossibile pensare alla panchina a meno che non ci sia di mezzo un problema fisico.

ATTACCO – 4-4-2 o 4-2-3-1, poco cambia. Il dubbio, come detto su, è sempre legato a chi dialogherà maggiormente con la punta centrale, che dovrebbe tornare ad essere Galabinov dopo la panchina di Lignano e l’ingresso decisivo. Le soluzioni sono le solite: altra punta di peso (Montalto, Denis, Tumminello oppure Rivas, con Bellomo o Laribi a sinistra) per un 4-4-2 puro; Bellomo o Cortinovis per quello che è più un 4-2-3-1. Sabato scorso Aglietti ha scelto Bellomo, che martedì ha giocato solo mezz’ora. Da non escludere questa soluzione, leggermente più probabile rispetto alle altre. Ma, di sicuro, anche questa volta Aglietti si prenderà la notte per decidere.