Reggina-Frosinone, i convocati amaranto: Aglietti ne chiama 25

24 Settembre 2021 18:21

I convocati del tecnico amaranto Alfredo Aglietti alla vigilia del match del Granillo tra Reggina e Frosinone

Poche sorprese, alla vigilia. Sono Menez e Adjapong i grandi assenti di Reggina-Frosinone, ma anche gli unici (a parte Denis, rientrato) dal match di Crotone in poi. Il primo si porta dietro un problema al tendine da una settimana, il secondo ne ha invece da prima dell’amichevole a Lamezia, ormai 20 giorni fa. Potrebbero farcela per Pisa, ma il recupero totale e certo si avrà dopo la sosta, come affermato da Aglietti in conferenza stampa. A parte loro due, dunque, tutti abili e arruolabili. Di seguito la lista dei convocati del tecnico.

Portieri: Lofaro, Micai, Turati.

Difensori: Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello.