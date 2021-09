Reggina, “dopo una sconfitta torna a casa col muso”: German Denis e le confessioni della moglie

13 Settembre 2021 23:20

German Denis fuori dal campo: le confessioni della moglie dell’attaccante argentino Natalia nella serata della festa per i suoi 40 anni

German Denis ha compiuto 40 anni qualche giorno fa. El Tanque ha festeggiato ieri insieme alla squadra, agli amici e alla famiglia. Un’occasione per scoprire l’attaccante anche fuori dal campo. Come, ad esempio, quando torna a casa dopo una sconfitta: “ha il muso se la Reggina perde”. A confessarlo è Natalia, la moglie del giocatore, in un’intervista che Rtv ha realizzato nella serata di ieri. “Non vede mai la fine, forse è consapevole, è maturo”, ha affermato in merito alla sua (non) voglia di smettere. “Cosa mi aspetto? Tutto dalla squadra e da lui a livello personale, spero raggiunga la doppia cifra. La Serie A? Sarebbe la ciliegina sulla torta”.