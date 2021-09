Reggina, oggi è la festa di ‘Re’ Denis: l’omaggio al Kalura per i 40 anni del Tanque e quel gesto che dimostra il grande legame con Reggio Calabria [FOTO E VIDEO]

12 Settembre 2021 21:37

Denis ha ringraziato la società e i compagni per la serata, ma un gesto fa la differenza: devolverà il suo “regalo” al reparto di Ematologia al Gom di Reggio Calabria. Prima di fare il suo ingresso al ristorante, il Tanque ha risposto alle domande dei giornalisti sul suo legame con la città e sul suo futuro che è ancora tutto da scrivere

Serata di grande festa in casa Reggina. La squadra si è ritrovata presso il noto locale Kalura per omaggiare German Denis, che appena 2 giorni fa ha raggiunto il traguardo dei 40 anni. E’ il giusto riconoscimento ad un immenso professionista che nel giro di un paio di stagioni è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi, riuscendo a creare un legame meraviglioso con la città e la gente di Reggio Calabria. Il Tanque è il leader del gruppo guidato da mister Alfredo Aglietti, tiene alta la carica anche quando fisicamente non è al meglio, lo ha dimostrato ieri a Crotone raggiungendo i compagni in auto e accomodandosi in tribuna. E così, come giusto che sia, ecco il grande omaggio della società per un attaccante capace anche alla sua età (calcisticamente parlando) di fare la differenza: piscina, musica e un grande maxi schermo per proiettare le gesta di un argentino divenuto ormai un “Reggino doc”.

Standing ovation ovviamente all’arrivo del Tanque, giunto in compagnia della splendida moglie Natalia. “Sono felice della mia carriera, ma è ancora lunga, ho tanto entusiasmo e voglia di tornare in campo – ha affermato Denis ai microfoni dei giornalisti presenti – . Sono estremamente contento di festeggiare qui a Reggio, sembra che sono da tanto tempo qui, mi sento a casa, tutta la mia famiglia sta bene”. Alla provocazione di un cronista, l’attaccante ha risposto: “Scudetto al Napoli e Reggina in Serie A? Magari, speriamo… sarebbe un sogno conquistare la massima serie con gli amaranto. Tornare in Italia non era facile, la mia famiglia si era stabilita in Sud America. Sono stato attratto dal progetto della Reggina e il tempo ha dato ragione perché la società è seria. Devo ancora dare tanto a questa piazza. Il futuro non so cosa mi riserverà, sono legato tanto anche alla città di Bergamo e all’Atalanta”. Presenti alla serata il tecnico Aglietti, i dirigenti, Menez con molti compagni di squadra e diverse personalità conosciute a Reggio. Da segnalare infine il grande gesto di solidarietà di Denis: il ricavato del “regalo” fatto dai compagni sarà devoluto al reparto di Ematologia del Gom di Reggio Calabria, l’esempio del grande uomo e dell’enorme legame ormai costruito con la città dello Stretto.