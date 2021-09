Reggina, Cortinovis protagonista con l’Italia Under 20: il neo giocatore amaranto va in gol contro la Polonia

2 Settembre 2021 22:59

Il nuovo arrivo della Reggina Alessandro Cortinovis è andato in gol questo pomeriggio con l’Italia Under 20

Alessandro Cortinovis protagonista con l’Italia Under 20. Il gioiellino dell’Atalanta, da qualche giorno è un nuovo giocatore della Reggina. Si è trasferito in prestito secco per un anno ed esordirà nel calcio dei grandi. In quello dei più “piccoli”, però, continua a fare la voce grossa, nel club ma anche in azzurro. Nella partita del Torneo 8 Nazioni contro la Polonia giocata oggi, infatti, il calciatore ha messo a segno il momentaneo gol dello 0-1. Il raddoppio è stato poi firmato da Oristanio. In campo da titolare anche l’altro giocatore amaranto, il portiere Turati. Il prossimo impegno della Nazionale è lunedì alle 15 in amichevole contro la Serbia. Dopodiché i due calciatori faranno rientro al Sant’Agata.