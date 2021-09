Reggina, dopo il rinnovo la conferenza stampa: il ds Taibi parlerà il 6 settembre al Granillo [INFO e DETTAGLI]

4 Settembre 2021 12:42

Ufficiale il rinnovo del ds Massimo Taibi con la Reggina: l’ex portiere amaranto parlerà ai media in conferenza stampa il prossimo 6 settembre

Al termine di una lunga sessione di mercato estiva da 7.5 in pagella, nella quale è riuscito a puntellare la rosa della Reggina, sfoltendo anche la casella degli esuberi, Massimo Taibi ha rinnovato il suo contratto da direttore sportivo con il club amaranto. L’ex portiere interverrà in conferenza stampa lunedì 6 settembre alle ore 17:30 presso lo stadio Oreste Granillo. L’annuncio ufficiale è stato dato dal sito ufficiale del club amaranto attraverso un comunicato nel quale si legge: “Reggina 1914 comunica che lunedì 6 settembre, alle ore 17:30, presso la Sala Stampa dello stadio Oreste Granillo, il direttore sportivo Massimo Taibi interverrà in conferenza stampa. Gli operatori d’informazione che vorranno partecipare, in presenza, dovranno inviare richiesta di accredito entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 6 settembre all’indirizzo mail stampa@reggina1914.it. Si ricorda che per accedere alla conferenza è necessario essere in possesso di Green Pass. Si raccomanda, inoltre, di indossare i dispositivi di protezione anti-covid“.