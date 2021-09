Reggina, ricordi Campagnacci? Ora è finito in Eccellenza

17 Settembre 2021 17:07

L’ex Reggina Alessio Campagnacci, all’età di 34 anni, riparte dall’Eccellenza per la prima volta dopo i Prof

Ottima tecnica, grande fisicità, rapidità di gamba e dribbling. Purtroppo, però, qualche infortunio di troppo ha frenato una carriera che sarebbe potuta essere migliore e che gli ha fatto perdere il cosiddetto treno giusto per il grande calcio. Stiamo parlando di Alessio Campagnacci, piacevole ex amaranto che con la Reggina ha sfiorato la Serie A nella stagione 2010-2011, con la squadra di Atzori a pochi minuti dalla finale playoff. A Reggio Calabria, poi, altre due stagioni, un grave infortunio e un lungo girovagare tra Serie C e Serie D. Adesso però, a 34 anni, la prima esperienza in Eccellenza.

Ha firmato infatti per l’Asd Angelana, una società di Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi, in Umbria, regione di nascita di Campagnacci. Il giocatore, di concerto con la famiglia, ha deciso di continuare a stare così vicino casa. Di lui, dalle parti dello Stretto, si ricorda sicuramente un arrivo in “silenzio”, per sostituire Brienza, l’affiatamento con Bonazzoli, i 7 gol nella seconda stagione e la decisiva rete di Cittadella nel suo terzo e ultimo anno in amaranto. Campagnacci si è fatto apprezzare e ben volere dalle parti di Reggio, riuscendo a conquistarsi spazio e attenzioni dopo un arrivo in sordina.