Reggina, “Massimo sempre con noi”: l’omaggio degli amaranto nel ricordo del giornalista Bandiera [FOTO]

21 Settembre 2021 20:50

All’ingresso in campo del Teghil, la Reggina si è presentata con la maglia personalizzata in onore di Massimo Bandiera

Momento di grande commozione prima del match Pordenone-Reggina. Al momento dell’ingresso in campo, la compagine amaranto e tutti gli uomini della panchina di mister Aglietti si sono presentati con la maglia “Massimo sempre con noi”, in onore di Massimo Bandiera, ex addetto stampa della società del presidente Lillo Foti recentemente scomparso. Prima del fischio iniziale le due squadre hanno sostenuto un minuto di silenzio, rigorosamente rispettato anche dai tifosi friulani. Un prolungato applauso poi per un professionista molto apprezzato, a cui sicuramente si saranno uniti i cittadini di Reggio Calabria collegati ai teleschermi.