Referendum Cannabis, raggiunte le 500.000 firme: si potrà andare al voto nella primavera 2022

18 Settembre 2021 10:51

Il referendum sulla Cannabis raggiunge le 500.000 firme, cifra minima che consente al quesito di andare al voto nella primavera del 2022

È passata esattamente una settimana dal lancio e il Referendum sulla legalizzazione della Cannabis in Italia ha raggiunto quota 500.000 firme. Un traguardo importante perchè il mezzo milione di sostenitori è la cifra limite che permetterà al quesito di poter andare al voto nella primavera del 2022. Gli organizzatori hanno comunque invitato a raccogliere un 15% di firme in più per avere la totale sicurezza di poter andare al voto. Il Referendum Cannabis e’ promosso dalle Associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Societa’ della Ragione, Antigone e dai partiti +Europa, Possibile e Radicali italiani.