Red Ronnie protesta a Messina contro il Green Pass, la smentita al direttore del Museo: “non abbiamo disturbato e non c’era alcun visitatore”

22 Settembre 2021 12:35

Il critico musicale non ha voluto esprimersi sulla vicenda perché questa sera alle 22 farà “una diretta con il sindaco Cateno De Luca dove sveleremo cosa c’è dietro a questa cosa”

Si è generato un caso particolare ieri all’esterno del Museo Regionale di Messina, il giornalista Red Ronnie si è rifiutato di esibire il Green Pass richiesto per entrare nella struttura. Raggiunto dall’AdnKronos, il critico musicale non ha voluto esprimersi sulla vicenda perché questa sera alle 22 farà “una diretta con il sindaco Cateno De Luca per svelare cosa c’è dietro tutto questo”. Il conduttore “è in silenzio stampa” e per il momento non intende ritornare sul fatto che, come ha raccontato sui social, è stato lasciato fuori dal museo di Messina dal momento che si è opposto ai contro sulla Certificazione Verde per motivi di privacy. Red Ronnie ha comunque ribadito un punto, sostenendo che nel museo “non c’era neanche un visitatore. Quello che ha dichiarato il direttore, e cioè che abbiamo disturbato i visitatori, non è vero. Avevamo la mascherina e non c’è stato neanche un visitatore in un museo incredibile come quello di Messina nell’ora in cui siamo stati lì”.