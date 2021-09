La Reggina di Aglietti ha già un record: imbattuta dopo 6 giornate, è la prima volta in Serie B

25 Settembre 2021 22:40

Dopo 6 giornate di campionato, la nuova Reggina targata Alfredo Aglietti ha già conseguito un record

Solo pochi mesi insieme per la nuova Reggina targata Aglietti, ma c’è già un record. Il tecnico di Valdarno, che ha intenzione di ripetere in riva allo Stretto le gesta compiute da calciatore, è già entrato – in positivo – nelle statistiche della storia amaranto. In panchina, si intende, perché in campo è già riuscito a lasciare un segno indelebile.

Dopo il pari di oggi contro il Frosinone è arrivato il sesto risultato utile di fila. Le prime 6, dunque, senza sconfitte. Dov’è la novità? E’ la prima volta che accade nella storia della Reggina in cadetteria. In oltre 20 tornei di Serie B della ultracentenaria storia amaranto, infatti, mai era accaduto di uscire indenni nei primi 6 turni. Non è accaduto neanche nelle stagioni più esaltanti, ovvero quelle con Nevio Scala in panchina, quelle delle due promozioni o la 2010-2011, con Atzori protagonista. In tutte queste occasioni, infatti, era arrivata almeno una sconfitta nelle prime 6 sfide. Questa volta no. Due vittorie su sei, vero, ma anche quattro pareggi. Solidità e continuità: questa Reggina – per ora, e si spera il più tardi possibile – non perde. E ha già fatto il record. La speranza è che sia soltanto il primo di una lunga serie…