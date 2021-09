Reggio Calabria, quanto costa l’abbonamento per le partite della Pallacanestro Viola? I prezzi per la stagione 2021-2022

8 Settembre 2021 13:04

Al via la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per la stagione 2021-2022: ecco modalità, prezzi e info utili per tutti i tifosi neroarancio

“Disegniamo un Sogno”. È questo il nome che la Pallacanestro Viola ha scelto per aprire oggi la Campagna Abbonamenti per la stagione sportiva 2021/22. La Viola è un sogno: il sogno dei fratelli Piero e Giuseppe, il sogno dei tifosi neroarancio, il sogno di un grande passato e quello di un futuro glorioso. È questo che ha ispirato i professionisti di Magmanimation, team di animazione 100% reggino, che ha deciso di mettere il proprio talento al servizio dei colori neroarancio con un corto commovente.

Cinque minuti per ripercorrere, per l’appunto, un sogno attraverso gli occhi di un bambino, una storia che diventa sguardo sul futuro. Lo storyboard del corto è di Annalisa Locatelli, i disegni e il character design di Pietro Adorato e l’animazione e il montaggio di Antonio Rocca. Le musiche originali sono state composte da Fabio Garau e la supervisione è di Vincenzo Nisco.

Un piccolo viaggio che proietta lo spettatore verso il futuro, verso traguardi più alti, un po’ come accade per la Viola: l’ambizioso roster costruito dalla dirigenza ha l’obiettivo di disputare un campionato che si preannuncia duro ma ricco di soddisfazioni e, perché no, di sorprese. Dopo quasi due anni passati in casa, adesso è il momento di sognare insieme, di stringersi attorno ai colori neroarancio e di tornare a riempire il PalaCalafiore. Tocca ad ogni reggino, a ciascuno di noi prendere in mano una matita e disegnare un sogno!

Le modalità

Sarà possibile Prenotare la propria tessera:

– Sul sito della Pallacanestro Viola

Tutte le tessere danno diritto all’ingresso per 14 gare in casa. (Termini e condizioni sul sito pallacanestroviola.it).

I prezzi

I titoli sono divisi in 3 fasce senior e 2 junior:

PARTERRE SOSTENITORE – €300

PARTERRE BASE – €150

ANELLO SUPERIORE – € 120

PARTERRE JUNIOR – € 90

ANELLO SUPERIORE JUNIOR – € 75