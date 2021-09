Green Pass, proteste in tutta Italia contro l’obbligo sul lavoro: scontri a Milano, a Trieste in piazza un fiume di gente [FOTO E VIDEO]

25 Settembre 2021 19:53

L’estensione dell’obbligo di Green Pass anche nei luoghi di lavoro ha provocato la reazione in molte piazze italiane, soprattutto del Nord: proteste molto accese a Milano, Torino, Trieste e Roma

E’ stato un sabato ricco di proteste in molte piazze italiane. Da Torino a Trieste, passando per Roma e Milano, i cittadini hanno manifestato contro l’obbligo di Green Pass per i lavoratori pubblici e di aziende private a partire dal 15 ottobre, scandendo slogan ed esponendo striscioni e cartelli e chiedendo a gran voce “libertà” di scelta rispetto alla certificazione verde e “No dittature sanitarie”. Il corteo che sicuramente ha visto la maggiore partecipazione è stato quello di Trieste, con addirittura la Questura che ha parlato di 8mila persone riversatesi in strada per mostrare il proprio dissenso (erano 20mila secondo gli organizzatori).

Per chi è sceso in piazza l’obbligo di green pass è un “vile ricatto”, tanto da arrivare a definirlo come una forma di “apartheid”, come viene riportato sulle scritte sugli striscioni che sfilano per la città. Si parla anche di “fascismo mascherato”, per questo sono state lanciate dure critiche e cori contro il Premier Mario Draghi e il Ministro Roberto Speranza, ma i manifestanti hanno anche preso di mira i giornalisti.

In tutta Italia sono state circa 60 le manifestazioni organizzate convocate dai “No Green Pass”. Nel pomeriggio tensioni molto accese a Milano, dove i cittadini sono entrati in contatto con il cordone di Polizia nell’intento di dirigersi verso piazza del Duomo dove era in corso il comizio di Giorgia Meloni. A corredo dell’articolo le foto degli scontri nel capoluogo meneghino e i video del fiume di gente che a Trieste ha invaso le strade e bloccato il centro storico per protestare.