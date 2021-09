Proteste No Green Pass, non si tratta più di un flop: due auto rallentano il traffico sulla A22, esposti i cartelli di dissenso

29 Settembre 2021 17:46

Entrambi i veicoli sul vetro posteriore avevano affisso un cartello di protesta contro il Certificato verde e viaggiavano appaiati, occupando le due corsie, a circa 40 km/h

E’ diventato virale sui social il video di due automobilisti che ieri hanno rallentato il traffico, attorno alle 15, nel tratto veronese della A22 per protestare contro il Green Pass. Entrambi sul vetro posteriore avevano affisso un cartello di protesta contro il certificato verde e viaggiavano appaiati, occupando le due corsie, a circa 40 km/h, procedendo in direzione di Modena. Come spiega il quotidiano locale L’Arena, allarmati per la pericolosità della manovra, altri automobilisti hanno allertato la polizia stradale. E’ questo uno degli episodi che si sono verificati nelle autostrade italiane negli ultimi tre giorni. Tutte manifestazioni che hanno interessato tratti del Nord Italia, ancora nessun disagio avvertito in Calabria e Sicilia, come del resto in generale in tutto il Sud del Paese.