Da Messina a Palermo, proseguono in Sicilia le proteste contro il Green Pass: i dettagli della manifestazione di sabato 2 ottobre

27 Settembre 2021 17:13

L’evento, chiamato “No Paura Day”, è in programma sabato 2 ottobre 2021 a Palermo, in Piazza Verdi, di fronte al Teatro Massimo

“Amici siciliani, sabato vi aspetto numerosi a Palermo. Noi non ci arrendiamo, noi non siamo ricattabili”. E’ quanto afferma sui social Santi Daniele Zuccarello, in passato Consigliere comunale a Messina. Dalle rive dello Stretto, al capoluogo dell’Isola: l’attivista politico ha lanciato l’ennesima protesta contro il Green Pass e l’obbligo vaccinale. Il prossimo evento, infatti, chiamato “No Paura Day”, è in programma sabato 2 ottobre 2021 a Palermo, in Piazza Verdi, di fronte al Teatro Massimo. Prenderanno parte diversi medici, scrittori, avvocati e professori. Di seguito la locandina.