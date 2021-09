Proteste No Green Pass, non manifestano solo i camionisti: ancora disagi sulle autostrade italiane [VIDEO]

29 Settembre 2021 15:34

Nei giorni scorsi sono stati pochi gli autotrasportatori che hanno partecipato all’iniziativa lanciata sul web: oggi questa forma di protesta, di viaggiare in autostrada a 30 km/h, è stata utilizzata da comuni cittadini con macchine e camper

Sono pochi anche oggi i rallentamenti che si sono registrati sulle autostrade italiane a cause delle proteste contro il Green Pass. Come è stato per i precedenti due giorni di manifestazioni, le code di autisti e camionisti “ribelli” sono state generate esclusivamente al Nord Italia. I cittadini in rivolta, va ricordato, non sono appoggiati da alcuna sigla sindacale, quindi gli episodi che avvengono sono solitamente organizzati da piccoli gruppi di persone. Come si vede dal video in allegato all’articolo, è proprio ciò che è accaduto sulla E45 Bologna-Cesena, all’altezza di Forlì in direzione Imola: bastano appena tre vetture per sbarrare le corsie di autostrada disponibili, frenare il traffico e generare quindi il caos dei clacson alle proprie spalle. Le forze dell’ordine sono già intervenute oscurando alcune chat su Telegram in cui venivano organizzati gli eventi, ma questo genere di episodi talvolta risulta difficile da evitare.

Anche ieri per Polizia e Carabinieri è stato necessario un gran lavoro per fermare queste manifestazioni. Sulla A4 ad Alte di Montecchio Maggiore, intorno alle ore 16, tre furgoni hanno percorso a velocità rallentata, praticamente a passo d’uomo, per circa mezz’ora, la grande rotatoria esterna all’autostrada. I veicoli riportavano cartelli con scritte del tipo “No green pass”. All’arrivo delle pattuglie, i veicoli si sono allontanati. Le forze dell’ordine hanno raccolto utili indizi per risalire ai furgoni in questione, con gli autisti che rischiano multe salate per intralcio al traffico. Le proteste quindi, seppur poche, ci sono e i disagi sono destinati a continuare nei prossimi giorni.