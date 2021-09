Progetto “Milite Ignoto cittadino d’Italia”, Reggio Calabria risponde presente

10 Settembre 2021 14:43

Discussa in seconda commissione la proposta Anci di conferimento della cittadinanza onoraria al militare italiano caduto sul fronte durante la prima guerra mondiale e sepolto a Roma all’Altare della Patria. La presidente Martino: “E’ importante che la nostra città sia testimone di un così alto simbolo di pace e coesione nazionale”

La seconda commissione Affari istituzionali, Città metropolitana e Decentramento, controllo degli Enti partecipati, sicurezza e legalità, presieduta dalla consigliera comunale Angela Martino, ha discusso nell’odierna seduta la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto in vista del prossimo 4 novembre, data in cui ricorrerà il centenario della sua traslazione nel sacello dell’Altare della Patria a Roma. Si tratta di un’iniziativa promossa lo scorso anno da Anci (su input del “Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor militare d’Italia”) e a cui il Comune di Reggio Calabria ha voluto aderire, come tante altre città in Italia, nella piena consapevolezza che quel simbolo, “senza nome e senza volto”, rappresenti ancora oggi un patrimonio fondante della memoria collettiva del Paese e testimonianza altissima dei valori di pace, sacrificio, unità e identità nazionale. La proposta, presentata dal consigliere comunale Demetrio Marino, è stata oggetto di confronto all’interno della seconda Commissione e il prossimo venerdì verrà sottoposta al voto dello stesso organismo consiliare.

“E’ stata una discussione molto utile e costruttiva – ha commentato a margine dei lavori della commissione, la consigliera Martino – che ha posto le basi per lo svolgimento dell’iter in tempi brevi. E’ fondamentale, infatti, che tale progetto a cui questa amministrazione, grazie all’impulso dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha aderito con grande entusiasmo, arrivi a conclusione in tempi utili. E all’interno della commissione è stato proprio questo lo spirito con cui è stata affrontata questa iniziativa che, è bene ricordare, non ha una connotazione politica poiché riguarda una pagina drammatica della storia del nostro Paese e, al contempo, un momento unificante e di pacificazione per l’Italia intera. Adesso – ha poi concluso la presidente della seconda Commissione – lo sforzo comune manifestato da tutte le componenti coinvolte è quello di svolgere rapidamente i successivi passaggi, dapprima con la votazione in commissione e successivamente facendo approdare la proposta in Giunta e poi in Consiglio. L’obiettivo condiviso è quello di porre Reggio Calabria nel novero delle tante città italiane che commemoreranno l’importante ricorrenza del 4 novembre 2021, nel miglior modo possibile e soprattutto lasciando un segno concreto sul fronte della tutela e valorizzazione della memoria storica del nostro Paese”.