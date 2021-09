Processo “Eyphemos”, Bernini: “condanna surreale per Siclari”

28 Settembre 2021 21:44

Processo “Eyphemos”, Bernini: “solidarietà e vicinanza al senatore Marco Siclari, condannato in primo grado per scambio elettorale politico mafioso”

“Solidarietà e vicinanza al senatore Marco Siclari, condannato in primo grado per scambio elettorale politico mafioso. Sono certa che nei successivi gradi di giudizio verrà riconosciuta la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Quella di oggi è una sentenza che lascia sconcertati sia per la estrema vaghezza del quadro accusatorio, sia per una condanna addirittura superiore alle richieste della pubblica accusa. La verità emergerà, come già accaduto in altri processi viziati dal pregiudizio politico. Sono, unitamente ai senatori di Forza Italia, vicina a Marco e alla sua famiglia, riconfermandogli la mia piena fiducia”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.