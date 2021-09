Reggina, sarà invasione amaranto a Pisa! Vola la prevendita dopo poche ore: il dato dei biglietti venduti

29 Settembre 2021 15:23

A poche ore dall’apertura della prevendita per il settore ospiti di Pisa-Reggina, già numeri grandiosi fatti registrare dalla tifoseria amaranto: il dato dei biglietti venduti fino al momento

Un’invasione di quelle belle, di quelle che non si vedevano da tempo. Stiamo parlando dei tifosi amaranto in trasferta e della voglia di seguire la propria squadra anche al di fuori delle mura amiche. Un antipasto, in parte, lo avevamo vissuto due anni fa, nella trionfante stagione che ha poi portato la Reggina in Serie B a distanza di 6 anni. Poi il Covid, gli stadi chiusi e tutto quello che sappiamo. Ora, però, una nuova stagione ricca di entusiasmo, l’arrivo di Aglietti, gli incoraggianti 10 punti dopo 6 partite e gli impianti nuovamente riaperti ai tifosi – seppur ancora parzialmente – hanno fatto ritrovare ai supporters quel sapore da trasferta che in realtà era soltanto sopito.

E, dopo i buoni numeri a Crotone e le discrete presenze a Pordenone, per la sfida di sabato a Pisa si attendono altri ottimi dati. La capienza dell’Arena Garibaldi riservata al settore ospiti è di 450 posti, ma non è da escludere che questa possa essere riempita completamente già entro domani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, si contano quasi 300 biglietti venduti, a pochissime ore dall’apertura della prevendita (alle ore 10 di oggi). Di questo passo, è facile pensare che possano essere “bruciati” in pochissime ore. E si può sognare una vera e propria invasione amaranto.